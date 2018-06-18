Бизнесмены смогут добровольно вступить в Торгово-промышленную палату

ТАШКЕНТ, 18 июн – Sputnik. Субъекты малого бизнеса и частного предпринимательства смогут добровольно присоединиться к Торгово-промышленной палате, сообщает портал "Народное слово".

Как сообщили журналистам в законодательной палате, документ "О Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан" приняли 12 июня.

Закон урегулирует вопросы сотрудничества палаты с госорганами и другими организациями, деятельность палаты, а также упростит процедуру членства в палате.

В данный момент проект рассматривают члены Сената.

В начале июня Торгово-промышленная палата призвала предпринимателей к добросовестности во время моратория на проверки.

За первые пять месяцев 2018 года власти выявили 14,5 тысячи налоговых правонарушений, 9,8 тысячи предпринимателей привлекли к административной ответственности.

В январе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ввел двухлетний мораторий на проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства.