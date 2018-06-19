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Евро. Иллюстративное фото.

Испания выделит Узбекистану 150 миллионов евро на совместные проекты

© Flickr/ Mathias Pastwa
Экономика
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В скором времени состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Испания намерена выделить Узбекистану 150 миллионов евро льготных кредитных средств на реализацию совместных проектов.

"Мы сейчас работаем с узбекской стороной над меморандумом о финансовом взаимопонимании, в рамках которого Узбекистану планируется предоставить 150 миллионов евро льготных кредитных средств на реализацию совместных проектов в создании инфраструктуры, сельском хозяйстве и промышленности", — отметил посол Испании в Узбекистане Игнасио Ибаньес корреспонденту Podrobno.uz.

Также, по его словам, в ближайшем будущем запланировано проведение заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое должно активизировать партнерство двух стран.

Узбекистан и Испания располагают достаточными возможностями для расширения инвестиционных связей, наращивания объемов и номенклатуры взаимного товарооборота, который в январе-июле 2017 года составил 71,5 миллиона долларов. По итогам первых пяти месяцев этого года взаимная торговля выросла на 60%.

Пляж
© Sputnik / Игорь Зарембо
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Республика заинтересована в расширении присутствия испанского бизнеса в Узбекистане, в частности, путем реализации совместных проектов по созданию высокотехнологичных производств в нефтегазовой, энергетической и химической отраслях, в сферах фармацевтики, текстиля, выпуска отделочных материалов и керамической продукции.

В ноябре прошлого года в Мадриде состоялась встреча министра иностранных дел Абдулазиза Камилова с министром иностранных дел и сотрудничества Королевства Испания Альфонсо Дастисом. Тогда стороны подписали Соглашение о воздушном сообщении и Соглашение между правительствами о международных автомобильных перевозках.

Теги:
Кредит, Испания, Узбекистан



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