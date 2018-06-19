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Авторынок подержанных автомобилей

Артыкходжаев предложил перенести Сергелийский авторынок в Чиназ

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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20911

Хоким Ташкента обещает предоставить все необходимые условия заинтересованным в этом предпринимателям.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Исполняющий обязанности хокима Ташкента Джахонгир Артыкходжаев предложил вывести Сергелийский рынок в область – в район Чиназа, сообщает портал "Народное слово".

Дорожные работы на улице в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Четыре центральные улицы Ташкента получат новый облик

Он также пообещал предоставить все необходимые условия заинтересованным в этом продавцам.

Кроме того, изменения коснутся и рынков "Бектупи" и "Урикзар".

Администрация города пообещала предложить предпринимателям совместное управление рынками в качестве перспективного проекта.

Впервые Джахонгир Артыкходжаев предложил перенести рынки за пределы города в ходе встречи с журналистами в Международном пресс-клубе 13 июня.

По его словам, нигде в мире оптовые рынки не размещают вблизи мелких торговых точек.

Артыкходжаев считает, что эту непропорциональность надо исправлять.

Хоким намерен заняться благоустройством улиц и проспектов. Для работ привлекли специалистов российского конструкторского бюро "Стрелка", которые построили в Москве знаменитый парк "Зарядье". Проект преображения носит название "Ташкент любит тебя", работы начнутся на проспекте Амира Темура – там расширят тротуары и выделят велосипедные дорожки. Реконструкцию проведут до конца года.

Теги:
благоустройство, рынок, хоким



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