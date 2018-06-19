Опубликован ролик-инструкция, как стать предпринимателем в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. На странице президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Facebook опубликован видеоролик, который разъясняет суть программы "Каждая семья — предприниматель".
Среди основных направлений программы — поддержка предпринимательских инициатив, выделение льготных кредитов, создание дополнительных рабочих мест, обучение новоиспеченных предпринимателей бизнес-навыкам. Кроме того, будут организованы надомный труд и мелкое производство. Субъектам семейного бизнеса будут выделены земельные участки.
Для участников программы предусмотрено льготное кредитование: до 150-кратного размера минимальной зарплаты — для развития семейного предпринимательства, до 1000-кратного — для субъектов малого бизнеса, более 1000-кратного размера зарплаты — для кредитования инвестиционных проектов.