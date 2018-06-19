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Фермерское хозяйство

Опубликован ролик-инструкция, как стать предпринимателем в Узбекистане

© Flickr / Robert Wilson
Экономика
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Программа "Каждая семья - предприниматель" стартовала 10 июня в Андижанской области, на ее реализацию выделено 200 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. На странице президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Facebook опубликован видеоролик, который разъясняет суть программы "Каждая семья — предприниматель".

Среди основных направлений программы — поддержка предпринимательских инициатив, выделение льготных кредитов, создание дополнительных рабочих мест, обучение новоиспеченных предпринимателей бизнес-навыкам. Кроме того, будут организованы надомный труд и мелкое производство. Субъектам семейного бизнеса будут выделены земельные участки.

Для участников программы предусмотрено льготное кредитование: до 150-кратного размера минимальной зарплаты — для развития семейного предпринимательства, до 1000-кратного — для субъектов малого бизнеса, более 1000-кратного размера зарплаты — для кредитования инвестиционных проектов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с активом Ферганской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Среди видов деятельности особо отмечается организация специальных ферм по адаптации к местным условиям породистого скота, птиц и кроликов. Программа стартовала 10 июня в Андижанской области. На ее реализацию направлено 200 миллионов долларов. В дальнейшем программу планируется внедрить в каждом регионе и городе страны, а также в отдаленных местностях с тяжелыми природно-климатическими условиями.

Теги:
фермерское хозяйство, предпринимательство, Узбекистан



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