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Терминал оплаты банковскими картами

Узбекистан лидирует среди стран СНГ по объемам денежных переводов из России

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Экономика
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Всего за первый квартал 2018 года физические лица перевели из России в Узбекистан 726 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 19 июн - Sputnik. Узбекистан занял первое место среди стран СНГ по количеству денежных переводов из России в первом квартале 2018 года, следует из данных Центрального банка РФ.

Всего за этот период физические лица перевели из России в Узбекистан 726 миллионов долларов, средняя сумма перевода составила 380 долларов.

Женщина считает банкноты после обмена валюты в филиале Национального банка Узбекистана в Ташкенте
REUTERS / Mukhammadsharif Mamatkulov
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Граждане России за 4 месяца 2018 года перевели в Узбекистан 200 миллионов долларов, один перевод в среднем был равен 216 долларам, нерезиденты РФ переслали в Узбекистан 525 миллионов долларов, средняя сумма перевода составила 380 долларов. 

Второе место по объемам денежных переводов из России в первом квартале 2018 года занял Таджикистан, куда резиденты и нерезиденты РФ отправили 487 миллионов долларов. Третьим по этому показателю стал Кыргызстан - 434 миллиона долларов переводов. Меньше всего из России поступило переводов в Туркменистан - всего 200 тысяч долларов.

Среди стран дальнего зарубежья лидером по объемам денежных переводов из России стала Швейцария. В эту страну из России в первые 4 месяца 2018 года направили 1,09 миллиарда долларов.




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