ЦБ РФ обнаружил кражу 5 миллионов долларов из банка "Евростандарт"

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Банк России установил факт кражи 5 миллионов долларов из хранилища московского банка "Евростандарт", у которого регулятор ранее отозвал лицензию.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка с 4 декабря в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность. Кроме того, регулятор принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 ноября занимал 539-е место в банковской системе РФ, пишет РИА Новости.

"В ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации временной администрацией выявлены факты хищения неустановленными лицами из хранилища банка денежных средств на сумму 5 миллионов долларов США", — говорится в сообщении.

Регулятор выявил недостачу 160 миллионов рублей в кассах внутренних структурных подразделений банка. Временная администрация оценивает активы банка в 1,2 миллиарда рублей, а обязательства — в 1,44 миллиарда рублей. Таким образом, "дыра" в капитале банка составляет 240 миллионов рублей.

По данным ЦБ, бизнес банка "Евростандарт" был ориентирован на проведение "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. В ноябре 2017 года в ходе инспекционной проверки ЦБ РФ установил факт хищения из кассы банка денежных средств на крупную сумму.

Банк России неоднократно применял в отношении банка "Евростандарт" меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения. Кроме того, в деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников.