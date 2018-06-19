В Узбекистане ждут делегацию Организации экономического сотрудничества

Представители во главе с Генеральным секретарем Халилом Ибрахимом Акчой прибудут в Ташкент 20 июня.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. В среду, 20 июня, в Ташкент прибывает делегация Организации экономического сотрудничества во главе с Генеральным секретарем Халилом Ибрахимом Акчой, сообщает пресс-служба МИД.

"В ходе визита делегация ОЭС будет принята в Правительстве Узбекистана, проведет переговоры в министерствах иностранных дел, внешней торговли, Государственном комитете по развитию туризма, ряде экономических структур, а также посетит Бухару", - уточняется в сообщении.

В середине апреля деятельность ОЭС обсуждали на 23-м заседании Совмина иностранных дел в Душанбе, в мероприятии приняли участие министры и заместители министров иностранных дел стран.

Организация экономического сотруднимчества (ОЭС) образована в 1985 году странами Средней Азии и Ближнего Востока на основе Измирского договора, который был подписан тремя странами-учредителями – Ираном, Пакистаном и Турцией. До 1992 года сотрудничество носило преимущественно двусторонний характер.

В 1992 году к организации присоединились семь новых государств – Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмения, Азербайджан.