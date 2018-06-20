Узбекистан договорился с Казахстаном об увеличении частоты авиарейсов

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Представители Казахстана и Узбекистана договорились об увеличении числа авиарейсов, сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации Казахстана.

Состоялись официальные переговоры с участием председателя Комитета гражданской авиации Талгата Ластаева и заместителя начальника Государственной инспекции Республики Узбекистан по надзору за безопасностью полетов Олегом Лимом.

"По итогам переговоров была достигнута договоренность об увеличении количества рейсов на действующих маршрутах Астана – Ташкент с 4 до 6 рейсов в неделю и Алматы – Ташкент с 7 до 10 рейсов в неделю для каждой из сторон. В общей сложности назначенные авиакомпании двух стран получили возможность выполнять 32 рейса в неделю между странами", - уточняется в сообщении.

Эти меры способствуют развитию туризма, экономических и торговых связей и соответствуют уровню сотрудничества между странами, считают представители сторон.

В июне национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" ввела дополнительные рейсы в Москву, они выполняются по понедельникам, средам и субботам в 13:00 и 16:30, а в конце мая – в Бишкек и города России.

Кроме того, 15 июня в аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова открыли новый терминал. Пропускная способность составляет до 1200 пассажиров в час, созданы все условия для комфортного пребывания пассажиров и сокращения времени прохождения формальных процедур при въезде в страну.