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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, архивное фото

Рахмон рассказал о влиянии климата на экономику Таджикистана

© Пресс-служба президента Республики Таджикистан
Экономика
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По его словам, паводки, наводнения, снежные лавины и сели ежегодно наносят серьезный ущерб населению.

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в среду рассказал о влиянии климатических изменений в Таджикистане на социально-экономическое положение, сообщает РИА Новости.

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Об этом он заявил на конференции "Вода для устойчивого развития 2018-2028 года", которая проходит 20 июня.

По словам Рахмона, за последние 60 лет среднегодовая температура воздуха в Таджикистане повысилась на один градус по Цельсию, также повысились интенсивность и частота стихийных гидрометеорологических явлений.

Такие стихийные бедствия, как паводки, наводнения, сели, снежные лавины и оползни ежегодно наносят серьезный ущерб экономике и населению страны.

Также президент Таджикистана отметил особое значение реализации регионального проекта КАСА-1000 и возобновления параллельной работы энергосистемы Таджикистана с объединенной энергосистемой Центральной Азии, это дает возможность поставки электроэнергии соседям по региону.

Он предложил направить внимание на рациональное использование уникальных ресурсов высокогорного озера Сарез, которое содержит 17 кубических километров воды и дает возможность долгосрочного обеспечения качественной питьевой водой.

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Теги:
Президент, Таджикистан, Климат



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