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Пленарное заседание Госдумы РФ

ГД может снять ограничение на долю иностранцев в уставном капитале

© Sputnik / Владимир Федоренко
Экономика
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Соответствующий правительственный законопроект о малых и средних предприятиях депутаты приняли в I чтении.

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Госдума России приняла в I чтении законопроект, который снимает ограничение по доле участия иностранцев в уставном капитале малых и средних предприятий, сообщает РИА Новости.

Рукопожатие
CC0 / pixabay
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Ранее, как напомнил заместитель министра экономразвития Олег Фомичев, суммарная доля составляла не более 49%, теперь это условие снимается.

Изменения коснутся юридических лиц, которые сами занимаются малым и средним бизнесом. При этом  юрлицо не должно быть офшорной компанией.

Цели законопроекта – стимулирование привлечения иностранных инвестиций и технологий в сектор малого и среднего предпринимательства, а также проведение российской законодательной практики в соответствии с мировой.

Кроме того, "Корпорация МСП" предоставит услуги и гражданам, только планирующим начать деятельность в предпринимательстве.

В июне президент России Владимир Путин пригласил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и других лидеров стран ШОС на форум малого бизнеса, он пройдет осенью 2018 года в Уфе.

Теги:
сотрудничество, капитал, Госдума РФ



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