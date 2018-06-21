Торги Samarkand Bonds запустились на Лондонской фондовой бирже

ТАШКЕНТ, 21 июн - Sputnik. В здании Лондонской фондовой биржи состоялась официальная церемония запуска торгов облигаций Международной финансовой корпорации (МФК) Samarkand Bonds, номинированных в узбекских сумах, сообщает ИА "Дунё".

Главный исполнительный директор Лондонской фондовой биржи Нихил Рати отметил, что это не только позволит привлечь дополнительное финансирование для развития компаний в Узбекистане, но и будет способствовать повышению международного имиджа узбекской национальной валюты.

© Sputnik / Григорий Сысоев На Лондонской фондовой бирже впервые размещены облигации в узбекских сумах

Министр по делам Лондонского сити Министерства финансов Великобритании Джон Глен заявил, что развитие взаимодействия между Узбекистаном и биржей позволит вывести на качественно новый уровень торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между двумя странами.

После официальной церемонии состоялся круглый стол с участием около 60 представителей ведущих инвестиционных банков и фондов, международных финансовых институтов, деловых и официальных кругов Британии, посвященный инвестиционным возможностям Узбекистана и выходу страны на международные рынки капитала.

Напомним, облигации Международной финансовой корпорации, номинированные в узбекских сумах и получившие название Samarkand Bonds, были размещены на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange) 18 мая. Общий объем выпуска составил 80 миллиардов сумов (10 миллионов долларов США), срок погашения — два года, ставка купона — 9,5% годовых. Вырученные средства будут направлены на открытие кредитной линии в национальной валюте в "Хамкорбанке" для финансирования проектов малого и среднего бизнеса в Узбекистане.