Пенсии россиян в 2019 году проиндексируют на 7%

Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, отвечая на вопрос замруководителя "Единой России" на заседании Госдумы.

ТАШКЕНТ, 21 июн - Sputnik. Пенсия в России в 2019 году будет проиндексирована на 7%, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.

© Sputnik / Яков Берлинер Страсти по пенсии: чего ждать от реформы россиянам

Об этом он заявил на заседании Государственной думы, отвечая на вопрос первого замруководителя фракции "Единая России" Андрея Исаева.

По словам Силуанова, одна из задач – увеличить ежемесячную пенсию в среднем на тысячу рублей. Это существенный рост выше инфляции, который соответствует указу президента.

Кроме того, он напомнил, что ранее пенсия индексировалась на уровне инфляции предыдущего года.

В текущем году инфляция ожидается на уровне около 3%, индексация составит 7%.

Необходимые меры и ресурсы правительство учтет в законе о Пенсионном фонде и в сопряженном с ним законе о федеральном бюджете.

В ближайшее время в Госдуму внесут основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики с 2019 по 2021 год.

Ранее сообщалось о планах кабинета министров России повысить пенсионный возраст: до 65 лет для мужчин и до 63 – для женщин. Госдума рассмотрит проект 19 июля.