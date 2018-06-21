Пенсии россиян в 2019 году проиндексируют на 7%

ТАШКЕНТ, 21 июн - Sputnik. Пенсия в России в 2019 году будет проиндексирована на 7%, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.
Об этом он заявил на заседании Государственной думы, отвечая на вопрос первого замруководителя фракции "Единая России" Андрея Исаева.
По словам Силуанова, одна из задач – увеличить ежемесячную пенсию в среднем на тысячу рублей. Это существенный рост выше инфляции, который соответствует указу президента.
Кроме того, он напомнил, что ранее пенсия индексировалась на уровне инфляции предыдущего года.
В текущем году инфляция ожидается на уровне около 3%, индексация составит 7%.
Необходимые меры и ресурсы правительство учтет в законе о Пенсионном фонде и в сопряженном с ним законе о федеральном бюджете.
В ближайшее время в Госдуму внесут основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики с 2019 по 2021 год.
Ранее сообщалось о планах кабинета министров России повысить пенсионный возраст: до 65 лет для мужчин и до 63 – для женщин. Госдума рассмотрит проект 19 июля.