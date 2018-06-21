ФАО проводит в Ташкенте семинар о последствиях вступления Узбекистана в ВТО

Семинар охватит вопросы разработки необходимых мер для максимального получения выгод от более открытой торговли сельскохозяйственными и продовольственными товарами и сокращения негативного воздействия на производителей.

ТАШКЕНТ, 21 июн - Sputnik. Чтобы воспользоваться возможностями, которые предоставляет членство в ВТО, Узбекистану необходимо обновить нормативную базу и предпринять некоторые меры по повышению конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора, считает экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Ирина Кобута.

Представители правительственных организаций, сельхозпроизводители изучат последствия присоединения к ВТО для Узбекистана с особым фокусом на возможные реформы в области торговой политики и внутренней поддержки сельского хозяйства на двухдневном семинаре, организованном ФАО и Всемирным банком.

Семинар охватит вопросы разработки необходимых мер для максимального получения выгод от более открытой торговли сельскохозяйственными и продовольственными товарами и сокращения до минимума негативного воздействия на производителей.

"Вступление в ВТО требует профессиональной подготовки во всех областях, в том числе в вопросах, касающихся сельского хозяйства. Для того чтобы воспользоваться возможностями, которые предоставляет членство в ВТО, также необходимо обновить нормативную базу, где это необходимо, и принять необходимые меры по повышению конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора", - сказала Ирина Кобута.

Три ключевые цели семинара включают изучение торговых правил ВТО, касающихся сельского хозяйства, обсуждение лучшего опыта и извлеченных уроков в постсоветских странах, которые уже вступили в ВТО, а также выявление и обсуждение проблем, с которыми может столкнуться сельское хозяйство.

Среди участников семинара ожидаются представители министерства сельского хозяйства, ведомств по безопасности продовольствия, санитарным и фитосанитарным вопросам, экономисты, представители академических кругов и ассоциаций агропроизводителей.

Впервые Узбекистан подал заявку на членство в ВТО в 1994 году и в настоящее время возобновляет работу по вступлению в эту организацию.