19:46 21 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.89
  • EUR9150.95
  • USD7883.99
Поиск
Видеоселекторное совещание по инвестициям

В 2018 году Узбекистан создал с зарубежными компаниями 776 предприятий

Пресс-служба президента Узбекистана
Экономика
Получить короткую ссылку
3910

Это на 496 больше, чем за соответствующий период прошлого года, отметили на видеоселекторном совещании под руководством президента.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. За первые пять месяцев 2018 года Узбекистан создал на 496 больше совместных предприятий с зарубежными компаниями – всего 776, сообщает пресс-служба президента Шавката Мирзиёева.

Рукопожатие
Sputnik / Виталий Белоусов
Инвестиции и торговля: что обсудили представители МИД Узбекистана и Молдовы

Результаты озвучили участники видеоселекторного совещания под руководством президента, которое проводилось 21 июня.

 

Он поручил разработать новый, упрощенный комплекс мер, направленный на подготовку, экспертизу и утверждения инвестиционных и инфраструктурных проектов.

Глава государства подчеркнул, что каждый, включенный в список инвестиционных, проект должен быть ускорен и поставил конкретные задачи в области финансирования и своевременного ввода в эксплуатацию недорого жилья, водоснабжения и в других социальных сферах.

На прошлой неделе Узбекистан обсудил вопросы инвестиций с представителями Республики Молдовы. Стороны намерены подписать ряд документов в ближайшее время.

По теме

Инвестиции и торговля: что обсудили представители МИД Узбекистана и Молдовы
Теги:
Президент, видеоселекторное совещание, Инвестиции



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пшеничное поле
    Битва за урожай

    Сроки сбора урожая пшеницы и ячменя в Азербайджане уже прошли, а злаковые так и лежат на полях - почему труд целого года может оказаться напрасным?

  • Пиццайоло Валерий Максимчик
    Картина маслом

    Белорусский повар приготовил пиццу с портретом тренера российской сборной по футболу Станислава Черчесова.

  • Люди на пляже в Сухуме
    Пожертвовать отпуском

    Почему купившая у мошенников "липовую" путевку москвичка пожертвовала собственным отдыхом на побережье Абхазии и помогает другим попавшим в беду туристам?

  • Электрические сети
    Верни сети, Самвел!

    Правительство Армении вернуло себе управление "Высоковольтными сетями Армении", ранее переданное компании российского миллиардера.

  • Новые машины неотложной помощи в Латвии
    Ночью не болейте!

    Служба неотложной медицинской помощи Латвии до конца года планирует удвоить количество дневных бригад, сократив число круглосуточных.

  • Банки на заборе
    Со всеми удобствами

    Правительство Литвы утвердило поправки, позволяющие избавиться от дворовых туалетов – этого уже больше года требует Еврокомиссия.

  • За решеткой
    Не обижайте врачей!

    За моральное или физическое оскорбление медицинских работников может последовать тюремный срок – в Молдове утвердили поправки к УК.

  • Самолет Ту-154 в воздухе
    Под крылом самолета

    Силы обороны Эстонии сообщили о якобы имевшем место нарушении воздушного пространства республики российским самолетом Ту-154М.

  • Бокс. Бой М. Гассиева и Ю. Дортикоса
    Спорт вне политики

    Мурат Гассиев прокомментировал решение организаторов финала Всемирной боксерской суперсерии о проведении боя с Александром Усиком в Москве.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Равшан Ирматов в матче между сборными Мексики и Хорватии на чемпионате мира по футболу - 2014.
Из Узбекистана с любовью: Равшан Ирматов рассудит матч Аргентина — Хорватия
Видеообращение борт-инженера МКС Олега Артемьева к гостям и жителям Ростова-на-Дону
Любовь к футболу: космонавт обратился с МКС к гостям ЧМ
Потребительская корзина
Какие продукты будут входить в продовольственную корзину узбекистанцев

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054