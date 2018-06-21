В 2018 году Узбекистан создал с зарубежными компаниями 776 предприятий

Это на 496 больше, чем за соответствующий период прошлого года, отметили на видеоселекторном совещании под руководством президента.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. За первые пять месяцев 2018 года Узбекистан создал на 496 больше совместных предприятий с зарубежными компаниями – всего 776, сообщает пресс-служба президента Шавката Мирзиёева.

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Результаты озвучили участники видеоселекторного совещания под руководством президента, которое проводилось 21 июня.

Он поручил разработать новый, упрощенный комплекс мер, направленный на подготовку, экспертизу и утверждения инвестиционных и инфраструктурных проектов.

Глава государства подчеркнул, что каждый, включенный в список инвестиционных, проект должен быть ускорен и поставил конкретные задачи в области финансирования и своевременного ввода в эксплуатацию недорого жилья, водоснабжения и в других социальных сферах.

На прошлой неделе Узбекистан обсудил вопросы инвестиций с представителями Республики Молдовы. Стороны намерены подписать ряд документов в ближайшее время.