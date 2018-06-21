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Дорога в Каракалпакстане

Всемирный банк поддержит проект капремонта сельских дорог в Узбекистане

Sputnik
Экономика
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Общая стоимость первой фазы проекта составляет 200 миллионов долларов, Всемирный банк реализует его вместе с  республиканским дорожным фондом.

ТАШКЕНТ, 21 июн - Sputnik. Всемирный банк поддерживает проект по развитию дорог местного значения в Узбекистане, который включает капитальный ремонт и улучшение дорог в сельской местности, заявил представитель глобальной практики транспорта и цифрового развития в офисе Всемирного банка в Ташкенте Мансур Бустони на испанско-узбекском бизнес-форуме в Ташкенте.

"На первой фазе проекта мы будем поддерживать капитальный ремонт дорог местного значения в четырех областях: в Ташкентской, Ферганской, Наманганской и Андижанской областях. Общая стоимость первой фазы проекта составляет 200 миллионов долларов, этот проект реализуется вместе с  республиканским дорожным фондом", - пояснил он.

По его словам, следующую фазу проекта развития дорог местного значения Всемирный банк планирует реализовать совместно с Государственным агентством автомобильных дорог. Эта фаза будет включать капитальный ремонт дорог местного значение уже в восточной части Узбекистана.

"В дополнение к этому мы так же предоставляем техническое содействие дорожному сектору. Сюда входят институциональное развитие, то есть улучшение институциональных механизмов в автомобильном агентстве, а также улучшение их технологической базы, снабжение современными условиями а также внедрение стандартов которые признаны во всем мире", - добавил Бустони.

Он подчеркнул, что Всемирный банк помогает дополнять деятельность АБР в запуске системы по оценке активов, и рекомендует Государственному агентству автомобильных дорог провести различные мероприятия по более эффективному вводу этой системы.

Евро. Иллюстративное фото.
© Flickr/ Mathias Pastwa
Испания выделит Узбекистану 150 миллионов евро на совместные проекты
Бустони добавил, что в программа планируемых проектов офиса всемирного банка в Ташкенте входят не только инвестиционные проекты но и стратегическое содействие правительству Узбекистана.

При содействии Государственного комитета по инвестициям и агентства ICEX на испанско-узбекский бизнес-форум в Ташкент прибыли представители более 20 испанских компаний в области инжиниринга, реализации проектов по строительству гражданских объектов и объектов инфраструктуры.

Представители испанской делегации уже объявили о том, что страна предоставит Узбекистану льготное финансирование проектов на сумму в 150 миллионов евро.

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