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Запорожская АЭС

Посол: Россия и Узбекистан договорились о строительстве АЭС

© Sputnik / Фалин
Экономика
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Напомним, Узбекистан и РФ начали сотрудничество в области использования атомной энергии в мирных целях после подписания межправсоглашения в декабре 2017 года.

ТАШКЕНТ, 21 июн - Sputnik. Договоренность между властями Узбекистана и России о строительстве АЭС в республике достигнута, сейчас разрабатывается план реализации проекта, сообщил посол Узбекистана в РФ Бахром Ашрафханов.

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"Договоренность есть, что АЭС точно будет. Сейчас разрабатывается "дорожная карта", - сказал Ашрафханов.

По его словам, "проект является многомиллиардным".

Узбекистан и Россия начали сотрудничество в области использования атомной энергии в мирных целях после подписания межправсоглашения о сотрудничестве в декабре 2017 года. В настоящее время созданы две рабочие группы, которые ведут работу по проекту строительства АЭС в Узбекистане и в области научно-технологического развития. Уже в этом году для Узбекистана выделена квота на обучение студентов по ядерным специальностям в РФ.

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Теги:
Атомная энергетика, Россия



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