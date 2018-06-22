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Самолеты авиакомпании Узбекистон хаво йуллари

НАК Узбекистана продолжает снижать тарифы на международные рейсы

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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В частности, стало известно об изменении цен на билеты экономкласса в Дубай и Ригу, продажа производится в местной валюте по курсу узбекистанского ЦБ.

ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" продолжает снижать тарифы на международные рейсы, сообщает пресс-служба перевозчика.

В частности, стало известно об изменении цен на билеты экономкласса из Ташкента в Ригу и из Ташкента в Дубай и Шарджу и обратно.

"Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" в сезон летних отпусков снизила уровень тарифов экономического класса на направлениях  Ташкент - Дубай - Ташкент и Ташкент - Шарджа - Ташкент. С 21 июня 2018 года стоимость перелета по минимальному тарифу на вышеуказанных участках составляет от 344 евро", - уточняется в сообщении.

В Ригу цены составляют от 210 евро в одну сторону и от 330 – туда и обратно.

Сегодня НАК выполняет полеты в столицу Латвии на самолетах Boeing один раз в неделю, по пятницам.

В Дубай самолеты из Узбекистана летают пять раз в неделю – по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

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Теги:
Рига, Дубай, тарифы, Авиакомпания Uzbekistan Airways



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