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Евросоюз выделил еще 1,6 млн евро странам ЦА на программу по границам

© Flickr / Håkan Dahlström
Экономика
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В рамках программы продолжится деятельность по трем главным направлениям: развитие ведомств по управлению границами, улучшение методов управления миграционными потоками и введение режима упрощенной приграничной торговли.

ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. Евросоюз дополнительно выделил 1,6 миллиона евро странам Центральной Азии для продолжения реализации программы помощи по управлению границами (Border Management in Central Asia – БОМКА), сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ЕС в Кыргызстане.

"Финансируемая Европейским союзом девятая фаза программы содействия управлению границами в Центральной Азии продлена до 14 декабря 2019 года. Решение принято Европейской комиссией и поддержано всеми странами Центральной Азии. Для продолжения программы ЕС дополнительно выделил 1,6 миллиона евро", — отмечается в сообщении.

В рамках программы продолжится деятельность по трем главным направлениям: развитие ведомств по управлению границами, улучшение методов управления миграционными потоками и введение режима упрощенной приграничной торговли.

"Будут реализованы мероприятия по управлению рисками, предотвращению коррупции, пресечению и выявлению контрабанды, оптимизации процедур контроля на пограничных контрольно-пропускных пунктах и укреплению межведомственного и регионального сотрудничества", — сообщили в представительстве ЕС.

Девятая фаза программы БОМКА стартовала в странах Центральной Азии в июне 2015 года. За этот период прошло 161 мероприятие, в том числе запуск дистанционного обучения для пограничных ведомств Кыргызстана и Узбекистана, а также предоставление оборудования пограничным ведомствам всех стран региона на общую сумму более 240 тысяч евро. В частности, на этой неделе госпогранслужба Кыргызстана получила 19 комплектов видеооборудования на сумму более 40 тысяч евро для оснащения своих КПП.

Как отметил временный поверенный в делах ЕС в Кыргызстане Яап Ора, программа по управлению границами стала одним из самых успешных проектов Евросоюза в странах ЦА.

"Она показала отличные результаты, поэтому, по договоренности с нашими центральноазиатскими партнерами, ЕС решил продлить программу до конца 2019 года. Я уверен, что эта программа принесет новые ощутимые результаты и еще больше улучшит трансграничное сотрудничество в регионе", – заявил он.

В представительстве также сообщили, что с июня 2018 года у программы будет новый региональный менеджер. Им назначен полковник Марис Доминс, который до этого 10 лет возглавлял департамент международного сотрудничества пограничной охраны Латвии.

Теги:
Евросоюз, Центральная Азия, Кыргызстан



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