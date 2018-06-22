16:53 22 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.89
  • EUR9150.95
  • USD7883.99
Поиск
Транспортно-логистический комплекс

Товарооборот с Таджикистаном вырос вдвое

© Sputnik / Станислав Савин
Экономика
Получить короткую ссылку
11710

Объем товарооборота между Узбекистаном и Таджикистаном с января по май составил около 94 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 22 июн - Sputnik. Товарооборот между Узбекистаном и Таджикистаном в январе-мае 2018 года вырос до 94 миллионов долларов, сообщает Sputnik.Таджикистан.

Трамвай в Самарканде
© railway.uz
Самарканд договорился с чешской компанией о покупке трамваев

Эта цифра в два раза больше аналогичного показателя в прошлом году.

Из Таджикистана в Узбекистан привезли товаров на сумму более 54 миллионов долларов, а из Узбекистана – около 40 миллионов.

Узбекистан стал второй после Молдовы страной, с которой Таджикистан имеет положительный торговый баланс.

Ранее импорт узбекской продукции превалировал над экспортом таджикских товаров.

В основном из Узбекистана в Таджикистан импортируют продукты питания и автомобили.

В конце мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил сократить импорт товаров. Это связано с недостатками работы руководителей регионов республики, резервы по увеличению объемов экспорта задействованы не полностью.

Он также поручил добиться в первом полугодии роста экспорта на 25%.

По теме

"БелАЗ" намерен поставить в Узбекистан около 200 самосвалов
Теги:
Таджикистан, товарооборот, Импорт



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Клифин Фрэнсис
    На себя не похож

    На границе Азербайджана не узнали ехавшего на ЧМ-2018 из Индии велосипедиста: он сильно исхудал и стал не похож на свое фото в паспорте.

  • Люди на улицах Минска
    Дело молодое

    Ко Дню молодежи Национальный комитет статистики Беларуси подготовил обзор с интересными фактами о молодых жителях республики.

  • Батал Кобахия
    Сохранить историю

    Об акции по очистке древней крепости Цибилиум и значимости этого исторического сооружения рассказал замминистра культуры Абхазии.

  • Нарек Акопян
    Тренируйся по-армянски!

    Необычные тренировки армянского поклонника здорового образа жизни восхитили британских журналистов.

  • Сейм Латвии
    Доходчивая агитация

    Сейм Латвии отклонил поправки к закону о предвыборной агитации, запрещающие проводить ее на любом языке, кроме государственного.

  • Гроза, архивное фото
    Удар стихии

    На Литву обрушился ураган, несколько районов страны остались без света – в соцсетях активно обсуждают последствия разгула стихии.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Равшан Ирматов в матче между сборными Мексики и Хорватии на чемпионате мира по футболу - 2014.
Из Узбекистана с любовью: Равшан Ирматов рассудит матч Аргентина — Хорватия
Сталик Ханкишиев провел мастер-класс по приготовлению плова
Неважно, сколько в плове мяса: Ханкишиев показал, как готовить блюдо
Потребительская корзина
Какие продукты будут входить в продовольственную корзину узбекистанцев

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054