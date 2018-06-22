Товарооборот с Таджикистаном вырос вдвое

Объем товарооборота между Узбекистаном и Таджикистаном с января по май составил около 94 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 22 июн - Sputnik. Товарооборот между Узбекистаном и Таджикистаном в январе-мае 2018 года вырос до 94 миллионов долларов, сообщает Sputnik.Таджикистан.

Эта цифра в два раза больше аналогичного показателя в прошлом году.

Из Таджикистана в Узбекистан привезли товаров на сумму более 54 миллионов долларов, а из Узбекистана – около 40 миллионов.

Узбекистан стал второй после Молдовы страной, с которой Таджикистан имеет положительный торговый баланс.

Ранее импорт узбекской продукции превалировал над экспортом таджикских товаров.

В основном из Узбекистана в Таджикистан импортируют продукты питания и автомобили.

В конце мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил сократить импорт товаров. Это связано с недостатками работы руководителей регионов республики, резервы по увеличению объемов экспорта задействованы не полностью.

Он также поручил добиться в первом полугодии роста экспорта на 25%.