14:29 22 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.89
  • EUR9150.95
  • USD7883.99
Поиск
Лунное затмение около Храма Посейдона на Мысе Сунион, к востоку от Афин

В ЕС согласовали выход Греции из программы финпомощи

AP Photo / Petros Giannakouris
Экономика
Получить короткую ссылку
16 0 0

Всего за восемь лет Афины получили от Еврогруппы свыше 240 миллиардов евро.

ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. Министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) согласовали условия выхода Греции из запущенной в 2010 году программы финансовой помощи. Об этом пишет РИА Новости.

В Брюсселе объявили об успешном завершении восьмилетней эпопеи вокруг греческого долгового кризиса, некогда ставившего под вопрос само существование еврозоны.

Всего за восемь лет Афины в рамках трех программ помощи получили свыше 240 миллиардов евро по низким ставкам, заявил на пресс-конференции глава Еврогруппы Марио Сентено.

Последний транш кредита ESM для Греции составит 15 миллиардов евро, сказал Сентено.

"Из этой общей суммы 5,5 миллиарда евро будут перечислены на отдельный счет и будут использоваться для обслуживания долга, а 9,5 миллиарда будут перечислены на специальный счет для создания денежного буфера", — говорится в заявлении Еврогруппы, принятом по итогам ее заседания.

В общей сложности греческая "подушка безопасности" составит 24 миллиарда евро, и ее хватит почти на два года.

Теги:
Евросоюз, Греция



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Памятник Виктору Цою установлен на улице Тулебаева в Алматы
    То самое место

    В Алматы, на улице Тулебаева, где были сняты знаменитые финальные кадры фильма "Игла", установили памятник Виктору Цою.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков во время встречи с министром внутренних дел Кашкаром Джунушалиевым
    Президент в курсе

    Министр внутренних дел Кыргызстана доложил президенту Сооронбаю Жээнбекову о ситуации с таксистом, сбившим людей в Москве.

  • Тотальный диктант в Душанбе
    Результат налицо

    Таджикские школьники, обучаемые командированными из России учителями, стали лучше знать русский язык и показывают более высокие результаты на олимпиадах.

  • Кубок России по рафтингу Интерралли Белая 2018
    Специально для экстремалов

    В Армении объявили о запуске относительно нового для страны туристического проекта – на реке Дебед будут регулярно проводиться рафтинг-туры.

  • Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского
    Запрет на русский

    Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону, запрещающие обучение на русском языке в частных вузах и колледжах.

  • Футбол. ЧМ-2018. Матч Дания - Австралия
    Это фиаско

    Глава МИД Литвы в интервью украинскому телеканалу признал отсутствие эффекта от бойкота чемпионата мира по футболу в России.

  • Свеча памяти.
    Свеча памяти

    В память о 77-ой годовщине начала Великой Отечественной войны в Приднестровье проведут акцию "Свеча памяти".

  • Девушка с паспортом гражданина Эстонской Республики
    Одно единственное

    Эстонское правительство отказалось поддержать проект поправок, которые бы разрешали жителям страны иметь двойное гражданство.

  • Лидер в Южной Осетии
    Счет на сотни

    Российские саперы нашли в Южной Осетии 200 неразорвавшихся снарядов – работы по разминированию территории республики продолжаются.

  • Памятник Виктору Цою установлен на улице Тулебаева в Алматы
    То самое место

    В Алматы, на улице Тулебаева, где были сняты знаменитые финальные кадры фильма "Игла", установили памятник Виктору Цою.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков во время встречи с министром внутренних дел Кашкаром Джунушалиевым
    Президент в курсе

    Министр внутренних дел Кыргызстана доложил президенту Сооронбаю Жээнбекову о ситуации с таксистом, сбившим людей в Москве.

  • Тотальный диктант в Душанбе
    Результат налицо

    Таджикские школьники, обучаемые командированными из России учителями, стали лучше знать русский язык и показывают более высокие результаты на олимпиадах.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Равшан Ирматов в матче между сборными Мексики и Хорватии на чемпионате мира по футболу - 2014.
Из Узбекистана с любовью: Равшан Ирматов рассудит матч Аргентина — Хорватия
СПУТНИК_22 июня - день начала Великой Отечественной войны
Напали без предупреждения: как 77 лет назад началась война
Потребительская корзина
Какие продукты будут входить в продовольственную корзину узбекистанцев

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054