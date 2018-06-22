В ЕС согласовали выход Греции из программы финпомощи

Всего за восемь лет Афины получили от Еврогруппы свыше 240 миллиардов евро.

ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. Министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) согласовали условия выхода Греции из запущенной в 2010 году программы финансовой помощи. Об этом пишет РИА Новости.

В Брюсселе объявили об успешном завершении восьмилетней эпопеи вокруг греческого долгового кризиса, некогда ставившего под вопрос само существование еврозоны.

Всего за восемь лет Афины в рамках трех программ помощи получили свыше 240 миллиардов евро по низким ставкам, заявил на пресс-конференции глава Еврогруппы Марио Сентено.

Последний транш кредита ESM для Греции составит 15 миллиардов евро, сказал Сентено.

"Из этой общей суммы 5,5 миллиарда евро будут перечислены на отдельный счет и будут использоваться для обслуживания долга, а 9,5 миллиарда будут перечислены на специальный счет для создания денежного буфера", — говорится в заявлении Еврогруппы, принятом по итогам ее заседания.

В общей сложности греческая "подушка безопасности" составит 24 миллиарда евро, и ее хватит почти на два года.