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Доллары США

Доллар установил очередной антирекорд с сентября 2017 года

© pixabay
Экономика
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Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (29)
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Американская валюта продолжает дешеветь несколько недель подряд, с начала года доллар подешевел почти на 250 рублей.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Центральный банк Узбекистана с 26 июня установил новый обменный курс американской и европейской валют.

Официальный курс доллара в Узбекистане снизился по сравнению с прошлой неделей на 12,33 сума. Теперь американская валюта стоит 7871,66 сума.

Соответствующие данные приводит Центральный банк республики.

Центральный банк Республики Узбекистан
© Баходыр Мамаджанов
Центробанк озвучил, сколько валюты приобрели узбекистанцы за январь-апрель
Евро прибавил 23,47 сума и составил 9174,42 сума.

Рубль укрепился, прибавив 0,21 сума, и стоит 125,10 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.

Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (29)



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