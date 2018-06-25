Доллар установил очередной антирекорд с сентября 2017 года

Американская валюта продолжает дешеветь несколько недель подряд, с начала года доллар подешевел почти на 250 рублей.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Центральный банк Узбекистана с 26 июня установил новый обменный курс американской и европейской валют.

Официальный курс доллара в Узбекистане снизился по сравнению с прошлой неделей на 12,33 сума. Теперь американская валюта стоит 7871,66 сума.

Соответствующие данные приводит Центральный банк республики.

Евро прибавил 23,47 сума и составил 9174,42 сума.

Рубль укрепился, прибавив 0,21 сума, и стоит 125,10 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.