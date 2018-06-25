На узбекских ТЭС заработали энергоблоки, сокращающие расход природного газа

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В Ташкенте проходит международная конференция "Реформы и перспективы реформирования электроэнергетической отрасли — приобретенный опыт, выводы и опровергнутые мифы", организованный совместно с Азиатским банком развития (АБР) и акционерным обществом "Узбекэнерго".
В целях повышения энергоэффективности производства реализованы проекты по расширению Навоийской ТЭС, введены в работу ПГУ мощностью 478 МВт, на Талимарджанской ТЭС — две ПГУ мощностью 900 МВт, на Ташкентской ТЭС — одна ПГУ мощностью 370 МВт, на Ташкентской ТЭЦ — когенерационная газотурбинная установка мощностью 27 МВт, на Ангренской ТЭС — высокозольный угольный энергоблок 150 МВт, осуществляется реализация новых энергоэффективных и инновационных проектов.пресс-служба "Узбекэнерго".
В ближайшие 4 года намечен ввод солнечных фотоэлектрических станций с общей мощностью на 1000 МВт совместно с международной компанией Sky Power Global.
В мероприятии принимают участие руководители государственных электро-энергетических холдингов, корпораций из стран Центральной Азии и Афганистана, специалистов Всемирного банка, Европейского банка реконструкций и развития, а также представители глобальных консалтинговых компаний.