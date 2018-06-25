На узбекских ТЭС заработали энергоблоки, сокращающие расход природного газа

Введено в работу несколько энергоблоков, которые улучшают экологию и сокращают расход природного газа в два раза.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В Ташкенте проходит международная конференция "Реформы и перспективы реформирования электроэнергетической отрасли — приобретенный опыт, выводы и опровергнутые мифы", организованный совместно с Азиатским банком развития (АБР) и акционерным обществом "Узбекэнерго".

В целях повышения энергоэффективности производства реализованы проекты по расширению Навоийской ТЭС, введены в работу ПГУ мощностью 478 МВт, на Талимарджанской ТЭС — две ПГУ мощностью 900 МВт, на Ташкентской ТЭС — одна ПГУ мощностью 370 МВт, на Ташкентской ТЭЦ — когенерационная газотурбинная установка мощностью 27 МВт, на Ангренской ТЭС — высокозольный угольный энергоблок 150 МВт, осуществляется реализация новых энергоэффективных и инновационных проектов.

Эти энергоблоки позволили улучшить экологию и сократить расход природного газа в два раза для выработки эквивалентного объема электроэнергии. В настоящее время около 30% электроэнергии на тепловых электростанциях вырабатываются на новых энергоэффективных энергоблоках, сообщает пресс-служба "Узбекэнерго".

В ближайшие 4 года намечен ввод солнечных фотоэлектрических станций с общей мощностью на 1000 МВт совместно с международной компанией Sky Power Global.

В мероприятии принимают участие руководители государственных электро-энергетических холдингов, корпораций из стран Центральной Азии и Афганистана, специалистов Всемирного банка, Европейского банка реконструкций и развития, а также представители глобальных консалтинговых компаний.