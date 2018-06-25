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Работа протезно-ортопедического предприятия

Долой плоскостопие: в Узбекистане расширят линейку ортопедических изделий

© Sputnik / Константин Чалабов
Экономика
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Сфера производства протезно-ортопедических изделий и реабилитационных средств будет увеличена, также планируется вести научные исследования в данной отрасли.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Президент подписал постановление о мерах по дальнейшему усилению развития производства протезно-ортопедических изделий и реабилитационных технических средств, а также материально-технической базы медико-социальных учреждений.

Документ предусматривает улучшение качества отечественных протезно-ортопедических изделий и реабилитационных технических средств, а также расширение ассортимента, создание сильной научной и методологической базы, обеспечивающей дальнейшее развитие их производства.

Кроме того, планируется расширить научные исследования в сфере оказания медико-социальной помощи, в подготовке и переподготовке кадров, а также широком внедрении международных стандартов производства протезно-ортопедических изделий и реабилитационных технических средств.

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Постановление предусматривает реализацию отраслевых проектов в свободных экономических зонах и малых промышленных зонах.

Планируется задействовать ведущие иностранные предприятия по производству протезно-ортопедических изделий и реабилитационных технических средств, иностранные инвестиции, гранты, кредиты и целевые средства международных финансовых институтов, зарубежных правительственных фондов и организаций.

Теги:
ортопед, протез



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