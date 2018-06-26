АБР выделил Узбекистану 300 млн долларов на улучшение управления экономикой

Азиатский банк развития также предоставит техническое содействие в размере миллиона долларов для укрепления потенциала правительства в реализации реформ.

ТАШКЕНТ, 26 июн - Sputnik. Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) одобрил заем в 300 миллионов долларов, которые пойдут на улучшение экономического управления в Узбекистане для поддержания макроэкономической стабильности и темпов роста, сообщили в банке.

Программа улучшения экономического управления нацелена на поддержку важнейших усилий правительства в обеспечении фискальной устойчивости, а также улучшении администрирования государственных предприятий, которые доминируют практически во всех ключевых секторах экономики Узбекистана, обеспечении их более эффективной деятельности в финансовой сфере.

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"Узбекистан проводит важные экономические реформы, которые обеспечат широкий и инклюзивный рост в будущем", - сказал главный специалист АБР по государственному управлению в Центральной и Западной Азии Хиранья Мухопадхяй.

Проект включает улучшение доступа к банковскому финансированию путем укрепления банковского надзора и финансового посредничества для организации конкурентоспособного финансирования операций финансового сектора.

АБР также предоставит техническое содействие в размере миллиона долларов для укрепления потенциала правительства в реализации реформ, в частности, бюджетных механизмов, государственно-частного партнерства, внутреннего аудита, риск-ориентированного надзора и оценки достаточности капитала, и среди прочих, гендерной чувствительности программы государственных расходов.

"Проводимые реформы направлены на улучшение экономического управления и создание стабильного инвестиционного климата в Узбекистане, что необходимо для повышения участия частного сектора в экономике", – отметил глава постоянного представительства АБР в Узбекистане Такео Кониши.

Планируется, что Всемирный банк внесет 500 миллионов долларов в совместное финансирование программы.

АБР с 1995 года предоставил Узбекистану около 6 миллиардов долларов на реализацию более 60 проектов в области образования, сельского хозяйства, модернизацию транспортной инфраструктуры и энергетического сектора, а также около 75 миллионов долларов грантов технического содействия.