21:41 26 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.10
  • USD7871.66
  • EUR9174.42
Поиск
Как делают автомобили GM Uzbekistan

В долгах и коррупции: Мирзиёев недоволен работой "Узавтосаноат"

© Новости Узбекистана
Экономика
Получить короткую ссылку
11920

Президент Узбекистана провел совещание, посвященное проблемам в автомобильной отрасли республики и поручил разработать новую концепцию развития этой важнейшей для экономики сферы.

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подверг критики деятельность компании "Узавтосаноат" и поручил нарастить объемы производства, а также снизить себестоимость продукции. Об этом президент говорил на совещании, посвященном ситуации в автомобильной отрасли страны, сообщает пресс-служба главы государства. 

По его словам, в последнее время снизились объемы производства и экспорта, а в отрасли по-прежнему наблюдается "укоренение коррупции,  взяточничества, кумовства на всех уровнях управления".

"В системе акционерной компании “Узавтосаноат”  много задолженностей.  Несколько предприятий компании завершили прошлый год с убытком. В течение ряда лет экспорт автомобилей осуществлялся по цене ниже себестоимости. В свою очередь, не предпринимались действия по снижению себестоимости", — говорится в сообщении.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании по ситуации в автомобильной отрасли
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании по ситуации в автомобильной отрасли

Мирзиёев поручил разработать концепцию по развитию отрасли, а также принять меры по снижению себестоимости продукции с повышением уровня локализации.

Как делают автомобили GM Uzbekistan
© Новости Узбекистана
Узбекистан не будет повышать цены на легковые авто для внутреннего рынка
Для более эффективного функционирования предприятий глава государства указал на необходимость обеспечения  предприятий отрасли оборотным капиталом. Будут пересмотрены и системы производства и реализации автомобилей на внутреннем и внешнем рынках. 

Отдельное внимание президент обратил на размещение автосалонов и распределения автомобилей, а также потребовал упорядочить процесс реализации автомобилей на внутреннем рынке.

Теги:
Узавтосаноат, Шавкат Мирзиёев, Коррупция, Автомобильная промышленность



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Футбольное поле
    Не по лицензии

    РТРК "Казахстан" выявила нарушения в трансляции матчей ЧМ-2018 по футболу в букмекерских конторах, ресторанах и барах страны.

  • Депутат Жогорку Кенеша Махабат Мавлянова с супругом Айбеком. Архивное фото
    Пока жена на работе

    Учитывая, что в Кыргызстане есть женщины, которые занимают довольно высокие государственные должности, редакция Sputnik решила выяснить, чем занимаются их мужья.

  • Пассажиры в самолете, архивное фото
    Право на выезд

    В Таджикистане потребовали аннулировать распоряжение Минобрнауки о новых правилах выезда за границу на учебу или командировку преподавателей и студентов.

  • Военный парад по случаю 100-летнего юбилея создания Вооруженных сил Азербайджана. Баку, площадь Азадлыг, 26 июня 2018 года
    Юбилейный марш

    Масштабный военный парад, приуроченный к столетию создания вооруженных сил Азербайджана, прошел на площади "Азадлыг" в Баку.

  • Колонна китайских военнослужащих
    Китай на марше

    Впервые на параде в День Независимости в белорусской столице примут участие военные из Китая.

  • Александр Сладков
    Записи о войне

    Какой послевоенная Абхазия запомнилась российскому военному журналисту Александру Сладкову и как он едва не погиб от взрыва, читайте в материале Sputnik.

  • Полиция у ювелирного магазина Cafri (25 июня 2018). Еревaн
    Ограбление по-армянски

    Злоумышленник устроил целое кино на улицах Еревана: он выкрал кольцо, угрожал ножом, хотел уехать на машине, но попал в аварию.

  • Кандидат в президенты Латвии от партии Согласие, бывший епископ Латвийского союза баптистских общин Петерис Спрогис
    Не по-христиански

    Пользователи соцсетей ответили жестоким троллингом на пост епископа Петериса Спрогиса, которого партия "Согласие" выдвинула своим кандидатом в президенты Латвии.

  • Древние монеты, найденные в Каунасе во время реставрационных работ
    Сокровища Каунаса

    В Каунасе во время реконструкции аллеи Лайсвес рабочие обнаружили горшок, внутри которого находилось более 350 древних монет.

  • Протесты в центре Кишинева
    Страсти по мэру

    В столице Молдовы продолжаются протесты правоцентристских сил по поводу непризнания итогов внеплановых выборов мэра Кишинева.

  • Опоры ЛЭП в виде футболистов, установленные в Пермском крае
    Особое мнение

    "Особое мнение" эстонской стороны может сорвать грядущее подписание соглашения о синхронизации сетей Балтии с Западной Европой.

  • Станислав Черчесов
    Заслуженное звание

    Главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову будет присвоено звание почетного гражданина города Алагир в Северной Осетии.

  • Футбольное поле
    Не по лицензии

    РТРК "Казахстан" выявила нарушения в трансляции матчей ЧМ-2018 по футболу в букмекерских конторах, ресторанах и барах страны.

  • Депутат Жогорку Кенеша Махабат Мавлянова с супругом Айбеком. Архивное фото
    Пока жена на работе

    Учитывая, что в Кыргызстане есть женщины, которые занимают довольно высокие государственные должности, редакция Sputnik решила выяснить, чем занимаются их мужья.

  • Пассажиры в самолете, архивное фото
    Право на выезд

    В Таджикистане потребовали аннулировать распоряжение Минобрнауки о новых правилах выезда за границу на учебу или командировку преподавателей и студентов.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Образ Конфуция, созданный с использованием различных сортов риса, на рисовом пасту в Шэньяне в северо-восточной провинции Ляонин в Китае.
Зернышко к зернышку: "живые" иллюстрации из риса на полях Китая
Скотина и туристы: ослик из Мцхета стал туристической достопримечательностью
Как маленький ослик стал знаменитостью
Сколько денег мигрант отправляет домой
Все в семью: сколько денег мигрант отправляет домой

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054