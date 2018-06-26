В долгах и коррупции: Мирзиёев недоволен работой "Узавтосаноат"

Президент Узбекистана провел совещание, посвященное проблемам в автомобильной отрасли республики и поручил разработать новую концепцию развития этой важнейшей для экономики сферы.

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подверг критики деятельность компании "Узавтосаноат" и поручил нарастить объемы производства, а также снизить себестоимость продукции. Об этом президент говорил на совещании, посвященном ситуации в автомобильной отрасли страны, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, в последнее время снизились объемы производства и экспорта, а в отрасли по-прежнему наблюдается "укоренение коррупции, взяточничества, кумовства на всех уровнях управления".

"В системе акционерной компании “Узавтосаноат” много задолженностей. Несколько предприятий компании завершили прошлый год с убытком. В течение ряда лет экспорт автомобилей осуществлялся по цене ниже себестоимости. В свою очередь, не предпринимались действия по снижению себестоимости", — говорится в сообщении.

© Пресс-служба президента Узбекистана Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании по ситуации в автомобильной отрасли

Мирзиёев поручил разработать концепцию по развитию отрасли, а также принять меры по снижению себестоимости продукции с повышением уровня локализации.

Для более эффективного функционирования предприятий глава государства указал на необходимость обеспечения предприятий отрасли оборотным капиталом. Будут пересмотрены и системы производства и реализации автомобилей на внутреннем и внешнем рынках.

Отдельное внимание президент обратил на размещение автосалонов и распределения автомобилей, а также потребовал упорядочить процесс реализации автомобилей на внутреннем рынке.