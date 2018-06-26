В долгах и коррупции: Мирзиёев недоволен работой "Узавтосаноат"

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подверг критики деятельность компании "Узавтосаноат" и поручил нарастить объемы производства, а также снизить себестоимость продукции. Об этом президент говорил на совещании, посвященном ситуации в автомобильной отрасли страны, сообщает пресс-служба главы государства.
По его словам, в последнее время снизились объемы производства и экспорта, а в отрасли по-прежнему наблюдается "укоренение коррупции, взяточничества, кумовства на всех уровнях управления".
"В системе акционерной компании “Узавтосаноат” много задолженностей. Несколько предприятий компании завершили прошлый год с убытком. В течение ряда лет экспорт автомобилей осуществлялся по цене ниже себестоимости. В свою очередь, не предпринимались действия по снижению себестоимости", — говорится в сообщении.
Мирзиёев поручил разработать концепцию по развитию отрасли, а также принять меры по снижению себестоимости продукции с повышением уровня локализации.
Отдельное внимание президент обратил на размещение автосалонов и распределения автомобилей, а также потребовал упорядочить процесс реализации автомобилей на внутреннем рынке.