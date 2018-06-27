Узбекистанцы смогут сообщать о налоговых нарушениях на специальном портале

Кроме того, Налоговый комитет систематически станет проводить рейды по выявлению лиц, уклоняющихся от уплаты налогов.

ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил Государственному налоговому комитету совместно с профильными ведомствами в течение трех месяцев открыть портал для осуществления гражданами общественного контроля в налоговой сфере.

Согласно тексту постановления главы республики, на специальном портале узбекистанцы смогут сообщать о налоговых правонарушениях, в том числе со стороны субъектов предпринимательства.

Кроме того, Налоговый комитет систематически станет проводить рейды по обнаружению подпольных цехов и выявлению лиц, уклоняющихся от уплаты налогов.

Также госструктура будет отслеживать налогоплательщиков, которые осуществляют операции с лицами, зарегистрированными в офшорных зонах.

Помимо этого, комитету поручено внедрить систему электронного администрирования налога на добавленную стоимость в целях выявления недобросовестных налогоплательщиков.