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Мирзиёев поручил ликвидировать коррупцию в налоговой сфере

© Flickr/ Steven Depolo
Экономика
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Председателю Налогового комитета предстоит принять меры по стимулированию работников, добросовестно несущих службу по защите экономических интересов страны.

ТАШКЕНТ, 27 июн - Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил правительству республики в двухмесячный срок утвердить новое положение о Государственном налоговом комитете. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на портале Norma.uz.

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Налоговому комитету необходимо устранить риски проявления коррупции со стороны работников органов Государственной налоговой службы. Согласно тексту документа, председателю госструктуры предстоит принять меры по стимулированию работников, добросовестно несущих службу по защите экономических интересов страны.

Кроме того, узбекский лидер потребовал от Министерства финансов совместно с Министерством экономики в двухмесячный срок утвердить порядок целевого предоставления налоговых льгот. Ведомства станут оценивать результативность применения льгот и возвращать обратно в бюджет те средства, которые были использованы неэффективно.

К тому же Минфин будет отслеживать своевременность уплаты налогов и других обязательных платежей.

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Теги:
Налоговое право, Государственный налоговый комитет, Налоги



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