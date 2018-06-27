Жээнбеков: ж/д Китай-Кыргызстан-Узбекистан - приоритетный для Бишкека проект

По его словам, республике "необходимо выйти из инфраструктурного тупика и стать транзитной страной, берущей начало из Китая и достигающей морских портов Евразии".

ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. Власти Кыргызстана придают особое значение планам по строительству железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, оно даст толчок развитию экономики и повысит инвестиционную привлекательность республики, заявил в среду президент республики Сооронбай Жээнбеков.

Пресс-служба Министерства внешней торговли республики Узбекистан Комиссия ООН готова поддержать проект коридора "Узбекистан–Кыргызстан–Китай"

Проект строительства железнодорожной ветки, которая свяжет Китай с республиками Центральной Азии обсуждается уже почти 20 лет. Рассматривались несколько вариантов маршрута, в частности, из Китая через Кыргызстан в Узбекистан и далее в Туркменистан, Иран с выходом в морские порты этих стран. Стороны не могут договориться по принципиальному вопросу – ширине колеи, есть вопросы и по стоимости строительства железнодорожной магистрали, которая пройдет по высокогорным труднодоступным районам, и ее маршруту.

"Из числа долгосрочных проектов мы придаем особое значение планам по строительству железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Недавно я совершил государственный визит в Китай. Проводятся переговоры с заинтересованными странами по реализации данного проекта. И с Российской Федерацией мы обсуждаем эту тему и уточняем позиции", — заявил глава Кыргызстана во время своего выступления перед Жогорку Кенешем.

По его словам, республике "необходимо выйти из инфраструктурного тупика и стать транзитной страной, берущей начало из Китая и достигающей морских портов Евразии".

"Кыргызстан нуждается в строительстве автомобильных и железных дорог, в улучшении линий электропередачи и связи. Они являются основными факторами по улучшению инвестиционной привлекательности страны", — цитирует РИА Новости Жээнбекова.

Он отметил, что есть еще ряд инфраструктурных проектов, способных дать толчок развитию экономики страны. Власти намерены реализовать их в ближайшие годы. Среди них строительство альтернативной автодороги, которая свяжет северные и южные регионы страны, разделенные труднодоступными горными перевалами, реконструкция кольцевой автодороги вокруг курортного озера Иссык-Куль, а также восстановление внутренних авиарейсов.