Казахстан планирует с осени начать экспорт бензина в Узбекистан

По итогам года власти рассчитывают отправить в страны Центральной Азии до 400 тысяч тонн.

ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. Республика Казахстан рассчитывает с осени этого года начать поставки бензина в Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, сообщает РИА Новости.

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Как сообщил журналистам заместитель председателя правления по транспортировке, переработке и маркетингу нефти национальной компании "Казмунайгаз" Данияр Тиесов, до конца года власти страны намерены экспортировать до 400 тысяч тонн.

По его словам, на сегодняшний день в Казахстане образовался существенный профицит бензина отечественного производства, и он будет нарастать.

При этом ситуация значительно изменилась с 2017 года.

До осени правительству Казахстана нужно успеть подписать все необходимые межправительственные документы со странами-партнерами.

В следующем году объемы поставок бензина в страны Центральной Азии планируется увеличить до 1-1,2 миллиона тонн.