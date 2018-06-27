Всемирный банк дал рекомендации по реформированию налоговой системы

Эксперты не советуют Узбекистану снижать ставку НДС и поддерживают отмену обязательных отчислений в государственные целевые фонды.

ТАШКЕНТ, 27 июн - Sputnik. Представители миссии Всемирного банка провели в Министерстве финансов Узбекистана презентацию по налоговой политике, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Эксперты не рекомендуют снижать ставку НДС и поддерживают отмену обязательных отчислений в государственные целевые фонды.

Последняя мера, по их мнению, сможет способствовать повышению конкурентоспособности экономики и созданию благоприятных условий для субъектов предпринимательства.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил правительству за два месяца утвердить новое положение о Государственном налоговом комитете, которые позволит в самые короткие сроки ликвидировать коррупцию в налоговой сфере.

Исполняющему обязанности председателя Налогового комитета Бехзоду Мусаеву предстоит принять меры по стимулированию работников.

Министерство финансов и Министерство экономики Узбекистана будут оценивать результативность применения льгот и возвращать обратно в бюджет те средства, которые использовались неэффективно.