19:13 27 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.10
  • USD7871.66
  • EUR9174.42
Поиск
Кошелек с деньгами

Новый пункт денежных переводов открылся в Ташкенте

Sputnik
Экономика
Получить короткую ссылку
593 0 0

Он будет работать при филиале "Дархан" мини-банка "Буюк Ипак Йули" в Мирзо-Улугбекском районе столицы.

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. В Ташкенте открыли новый пункт денежных переводов, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Символика Азиатского банка развития
© Sputnik / Стрингер
АБР выделил Узбекистану 300 млн долларов на улучшение управления экономикой

В отделении при филиале "Дархан" мини-банка "Буюк Ипак Йули" в Мирзо-Улугбекском районе столицы физические лица смогут получить услуги по системам денежных переводов Western Union, Money Gram, "Юнистрим", "Контакт", "Золотая корона".

Ранее сообщалось, что Узбекистан стал лидером в СНГ по объемам денежных переводов из России. В 2018 году сумма составила 726 миллионов долларов.

Граждане РФ за четыре месяца 2018 года перевели в Узбекистан 200 миллионов долларов, один перевод составил в среднем 216 долларов.

Нерезиденты России переслали в республику всего 525 миллионов долларов, размер среднего перевода – 380 долларов.

Второе место занял Таджикистан.

По теме

Сум крепчает: доллар установил очередной антирекорд с сентября 2017 года
Теги:
банки, денежные переводы, деньги



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Огражденная забором территория на берегу моря
    Деньги за воздух

    Пляжи на побережье Каспия доступны не всем – почему простым людям часто приходится довольствоваться непригодными к плаванию участками?

  • Пневматическая винтовка, архивное фото
    Под прицелом

    Бойцы ОМОН задержали в Минске мужчину, который из окна квартиры устроил стрельбу по прохожим и автомобилям.

  • Кабинет министров
    Это провокация!

    МИД Абхазии назвал провокацией и деструктивным действием внесение Грузией 33 человек в "список Отхозория-Татунашвили".

  • Посол России в Армении Сергей Копыркин
    Особый случай

    Новый посол России в Армении Сергей Копыркин рассказал, что почувствовал, оказавшись в Ереване - эксклюзивное интервью.

  • Мороженое от кафе Gelato Italia
    Захотелось сладенького

    В Риге за мелкое хулиганство задержали очередного гостя столицы - пьяный британец напал на киоск с мороженным.

  • Эвакуация крупного лагеря мигрантов в Париже, архивное фото
    Только не здесь!

    Депутаты литовского парламента предложили создавать лагеря для беженцев и экономических иммигрантов за пределами Евросоюза.

  • Салат из овощей, фото из архива
    Это вам не валюта

    В Молдове запретили расплачиваться талонами на питание - в правительстве решили, сколько заплатят те, кто решит сделать их разменной монетой в своих махинациях.

  • Пограничный корабль PVL-202 Kati
    Налетай, подешевело!

    Департамент полиции и погранохраны Эстонии выставил на аукцион свой пограничный корабль по цене нового бизнес-седана.

  • правительство
    Искривленное восприятие

    МИД Южной Осетии прокомментировал реакцию Тбилиси на создание комиссии по вопросам делимитации и демаркации границы республики с Грузией.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Поэт Андрей Дементьев выступает на слете благотворительной программы Поезд надежды в Подмосковье.
Фотохроника жизни Андрея Дементьева
СПУТНИК_В Бронницах испекли торт с фигурой Лионеля Месси
Сладкий Месси: в Бронницах отметили день рождения аргентинского нападающего
Сколько денег мигрант отправляет домой
Все в семью: сколько денег мигрант отправляет домой

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054