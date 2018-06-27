Новый пункт денежных переводов открылся в Ташкенте

Он будет работать при филиале "Дархан" мини-банка "Буюк Ипак Йули" в Мирзо-Улугбекском районе столицы.

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. В Ташкенте открыли новый пункт денежных переводов, сообщает портал "Новости Узбекистана".

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В отделении при филиале "Дархан" мини-банка "Буюк Ипак Йули" в Мирзо-Улугбекском районе столицы физические лица смогут получить услуги по системам денежных переводов Western Union, Money Gram, "Юнистрим", "Контакт", "Золотая корона".

Ранее сообщалось, что Узбекистан стал лидером в СНГ по объемам денежных переводов из России. В 2018 году сумма составила 726 миллионов долларов.

Граждане РФ за четыре месяца 2018 года перевели в Узбекистан 200 миллионов долларов, один перевод составил в среднем 216 долларов.

Нерезиденты России переслали в республику всего 525 миллионов долларов, размер среднего перевода – 380 долларов.

Второе место занял Таджикистан.