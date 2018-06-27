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Внешний долг Узбекистана вырос на 1,3%

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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По данным Центрального банка, сумма выросла с 14,5 миллиарда до 14,7 миллиарда долларов.

ТАШКЕНТ, 27 июн - Sputnik. Внешний долг Узбекистана в первом квартале вырос на 1,3% - с 14,5 миллиарда до 14,7 миллиарда долларов, сообщается в отчете Центробанка.

"Основной рост задолженности по внешнему долгу приходится на государственный сектор, где с учетом курсовых изменений рост заимствований государства был равен 329 миллионам долларов. Остаток суммы государственного внешнего долга увеличился с 7,6 миллиарда долларов до 7,9 миллиарда долларов", - уточняется в документе.

В банковском секторе рост составил 79 миллионов долларов, а в секторе небанковских финансовых учреждений – три миллиона долларов.

При этом сумма частного внешнего долга хозяйствующих субъектов уменьшилась на 222 миллиона долларов, это произошло за счет погашения основной задолженности и процентов.

В конце июня доллар установил очередной антирекорд с сентября 2017 года – курс составил 7851,66 сума. Рубль укрепился, прибавив 0,21, сейчас он стоит 125,10 сума.

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Теги:
Экономика, долги, банковская сфера



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