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Выдача пенсий в почтовом отделении

Работающим пенсионерам в РФ проиндексируют пенсии после увольнения

© Sputnik / Саид Царнаев
Экономика
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По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, вопрос о повышении выплат работающим пенсионерам в России не закрыт.

ТАШКЕНТ, 27 июн - Sputnik. Правительство России не будет индексировать пенсии работающих пенсионеров, но накопленную индексацию будут учитывать в пенсионном обеспечении после увольнения, сообщает РИА Новости.

На территории Дома престарелых
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Как сообщил, выступая в Совете Федерации, министр финансов Антон Силуанов, в результате реализации такой концепции реальные доходы работников вырастут, а какие-либо изменения этого подхода могут оказаться нецелесообразными.

Напомним, что индексацию пенсий работающим пенсионерам отменили с 1 января 2016 года. Вопрос о возвращении к ней не закрыт, отметил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Ранее сообщалось о планах правительства РФ по повышению пенсионного возраста: до 65 лет для мужчин и до 63 – для женщин. Госдума рассмотрит этот законопроект в первом чтении 19 июля.

В 2019 году пенсии россиян проиндексируют на 7%, общий размер составит около 15,4 тысячи рублей.

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Теги:
Увольнение, индексация, пенсия



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