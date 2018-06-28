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Рабочий на линии упаковки на монетном дворе.

Центральный банк Узбекистана выпустит в обращение новые монеты

© Sputnik / Илья Питалев
Экономика
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Банкнотами и монетами старого образца номиналом в 50 и 100 сумов можно будет расплачиваться до 1 июля 2019 года, а номиналом в 200 и 500 сумов — до 1 июля 2020-го.

ТАШКЕНТ, 28 июн - Sputnik. Центральный банк Узбекистана со 2 июля выпускает в обращение новые монеты достоинством 50, 100, 200 и 500 сумов. Об этом передает пресс-служба ЦБ.

Все монеты выполнены в белом цвете и изготовлены из стали с никелевым покрытием.

У каждой на обратной стороне изображен государственный герб республики.

Монета достоинством 50 сумов
© Центральный банк РУз
Монета достоинством 50 сумов

На монете достоинством 50 сумов представлен узор национального головного убора - тюбетейки, на монете достоинством 100 сумов можно увидеть Монумент независимости и гуманизма.

Монета достоинством 100 сумов
© Центральный банк РУз
Монета достоинством 100 сумов

На лицевой стороне монеты в 200 сумов изображен орнамент льва с внутреннего фасада медресе Шердор в Самарканде, а на монете в 500 сумов - Дворец международных форумов города Ташкента. 

Монета достоинством 200 сумов
© Центральный банк РУз
Монета достоинством 200 сумов

Находящиеся в обращении монеты в 50 сумов образца 2001-2002 годов, монеты в 100 сумов образца 2004 и 2009 годов, а также банкноты в 50 и 100 сумов образца 1994 года будут приниматься ко всем видам платежей без ограничений до 1 июля 2019 года.

Монета достоинством 500 сумов
© Центральный банк РУз
Монета достоинством 500 сумов

Банкноты достоинством 200 и 500 сумов будут приниматься ко всем видам платежей без ограничений параллельно с монетами нового образца до 1 июля 2020 года.

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Теги:
Центральный банк, деньги, монета



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