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Ташкент и Киев заключили соглашения на 25 миллионов долларов

Spuntik / Дмитрий Астахов
Экономика
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Также состоялась встреча министра экономики РУ Ботира Ходжаева с министром экономического развития и торговли Украины Степаном Кубивым.

ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. В Киеве прошел первый экономический форум "Узбекистан и Украина: перспективы развития экономических отношений".

Стороны рассмотрели перспективы развития совместных производств в фармацевтической, нефтегазовой и угольно-добывающей промышленности.

"По результатам переговоров достигнуты соглашения по экспорту узбекских товаров, привлечению украинских инвестиций на общую сумму 25 миллионов долларов США", - пишет ИА "Жахон".

Представители стран договорились о ежегодном проведении подобных мероприятий.

Также в кабмине Украины состоялась встреча министра экономики РУ Ботира Ходжаева с министром экономического развития и торговли Украины Степаном Кубивым.

На переговорах была отмечена необходимость выхода на новый уровень партнерства посредством активизации практических контактов в области энергетики, транспорта, туризма, ИКТ и электромашиностроения.

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Теги:
Экономика, Украина



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