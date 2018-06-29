Шавкат Мирзиёев посетил Ташкентскую фабрику игрушек

Он ознакомился с реализацией новых проектов на базе предприятия в Алмазарском районе столицы.

ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с производством на Ташкентской фабрике игрушек, сообщает пресс-служба главы государства.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с производством игрушек в Ташкенте

Сегодня в организации реализуются пять совместных проектов инвесторов-инициаторов – Toys City, O`yinchoqlar Fabrikasi, Funny Kids World, National Products и United Nation company, их откроют в ближайшее время.

Они занимаются созданием не только игрушек, но и различных полезных для развития ребенка предметов и одежды.

В общей сложности на предприятии создадут 920 рабочих мест.

Уже введено в строй предприятие Toys City, оно изготавливает около 70 видов продукции, уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что президент ознакомился со строительными работами и благоустройством в махалле "Иброхим ота" в том же районе. В ближайшее время там построят детский сад, многоэтажные дома и детские площадки.