В Ташкенте откроется Узбекско-германский торговый дом

Торговый дом будет поставлять в Узбекистан оборудование и передовые технологии стран ЕС, а из республики в Европу будет экспортироваться текстильная, сельскохозяйственная, алкогольная и фармацевтическая продукция.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Узбекско-германский торговый дом откроется в Ташкенте в июле. Проект реализуется группой компаний ONS Frankfurt GmbH (Германия).

Торговый дом станет коммерческой платформой для экспортно-импортных операций между компаниями Узбекистана и странами Европейского союза. Проект также будет служить площадкой для привлечения инвесторов и современных технологий в узбекскую экономику, сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Наши специалисты будут помогать продвигать как европейских производителей в Узбекистане, так и узбекских — в странах ЕС, оказывая им весь спектр услуг — от консалтинга до контрактации. Партнерский портфель нашей компании включает сотни предприятий", — отмечает топ-менеджер группы компаний ONS Frankfurt GmbH Мирослав Тренчевски.

Планируется, что торговый дом будет поставлять в Узбекистан оборудование и передовые технологий стран ЕС, обеспечивая комплексное сопровождение: поиск оборудования, контрактация, инспекция производства, логистика, страхование, таможенное сопровождение, пуско-наладка, гарантийное и постгарантийное обслуживание, организация обучения, финансирование проектов с привлечением иностранных инвестиций и финансовых учреждений.

Из Узбекистана в страны Евросоюза будут экспортироваться текстильная, сельскохозяйственная (фрукты и овощи, сухофрукты, специи, зелень и др.), алкогольная (вино, водка, коньяк, винный концентрат, коньячный концентрат), фармацевтическая (горные растения, змеиный яд, корень солодки) продукция, продукция нефтехимической промышленности, а также другие виды продукции, востребованные на рынке ЕС.

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Ожидается, что создание торгового дома стимулирует увеличение ежегодного объема экспорта продукции из Узбекистана в страны ЕС и привлечение иностранных инвестиций, которые на начальном этапе, согласно прогнозам, составят не менее 10 миллионов евро.

Германия — один из основных торгово-экономических партнеров Узбекистана в Европе. По итогам 2017 года объем узбекско-германского товарооборота достиг 613,2 миллиона долларов США. Общий объем финансового и технического сотрудничества между двумя странами составляет более 329,9 миллиона евро.