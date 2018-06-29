Центробанк Узбекистана выпустит золотые монеты

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Центральный Банк Узбекистана выпустит золотые монеты, сообщает портал "Народное слово".
Их изготовят из драгоценных металлов из резервов Центробанка, уточняется в постановлении президента.
Также в документе поручено установить порядок продажи и перепродажи золотых монет.
Эти меры в дальнейшем должны привести к повышению интереса к национальной валюте со стороны зарубежных инвесторов и нумизматов.
В конце мая регулятор уточнил порядок изъятия из обращения старых банкнот и монет.
Монеты достоинством 50 и 100 сумов выведут из обращения до 1 июля 2019 года, а банкноты в 200 и 500 сумов – до июля 2020 года.
Изымать деньги будут естественным путем, то есть просто перестанут выпускать их в обращение. Сотрудники сфер торговли и оказания услуг сдадут их в банки.