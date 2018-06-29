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Заготовки для чеканки монет

Центробанк Узбекистана выпустит золотые монеты

© Sputnik / Илья Питалев
Экономика
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Монеты поступят в продажу с 1 августа 2018 года, их изготовят из драгоценных металлов из резервов регулятора.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Центральный Банк Узбекистана выпустит золотые монеты, сообщает портал "Народное слово".

Центральный банк Республики Узбекистан
© Flickr / Stanislav Magay
Когда в Узбекистане поменяют монеты и банкноты

Их изготовят из драгоценных металлов из резервов Центробанка, уточняется в постановлении президента.

Также в документе поручено установить порядок продажи и перепродажи золотых монет.

Эти меры в дальнейшем должны привести к повышению интереса к национальной валюте со стороны зарубежных инвесторов и нумизматов.

В конце мая регулятор уточнил порядок изъятия из обращения старых банкнот и монет.

Монеты достоинством 50 и 100 сумов выведут из обращения до 1 июля 2019 года, а банкноты в 200 и 500 сумов – до июля 2020 года.

Изымать деньги будут естественным путем, то есть просто перестанут выпускать их в обращение. Сотрудники сфер торговли и оказания услуг сдадут их в банки.

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Теги:
выпуск, золотые монеты, Центральный банк



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