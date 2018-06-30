В Узбекистане установят единую ставку налога на доходы физлиц в 12 процентов

ТАШКЕНТ, 30 июня — Sputnik. Согласно указу президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, с 1 января 2019 года в республике изменится налоговая политика.

"Снижается налоговая нагрузка на фонд оплаты труда путем введения единой ставки налога на доходы физических лиц в размере 12% для всех граждан, из них 0,1% направляется на индивидуальные накопительные пенсионные счета", — говорится в документе.

Стоит отметить, что по-прежнему граждане, чей доход равен четырем минимальным размерам оплаты труда, от уплаты налогов освобождаются.

Также с нового года в рамках концепции совершенствования налоговой политики Узбекистана до с 14% до 12% понижен налог на прибыль для юридических лиц, с 22% до 20% — для коммерческих банков.

До 20% увеличен налог для юридических лиц, которые оказывают услуги мобильной связи. Но для них отменяется порядок исчисления налога на сверхприбыль, в зависимости от уровня рентабельности.

До 5% снижена ставка налога на прибыль, который взимается у источника выплаты, по доходам в виде дивидендов и процентов.

Ранее представители миссии Всемирного банка провели в Министерстве финансов Узбекистана презентацию по налоговой политике. Эксперты не рекомендовали снижать ставку НДС и поддерживают отмену обязательных отчислений в государственные целевые фонды.