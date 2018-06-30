18:38 30 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.10
  • USD7871.66
  • EUR9174.42
Поиск
Налоги. Расчеты

В Узбекистане установят единую ставку налога на доходы физлиц в 12 процентов

© NALOG
Экономика
Получить короткую ссылку
41220

Граждане, чей доход равен четырем минимальным размерам оплаты труда, от уплаты налогов освобождаются.

ТАШКЕНТ, 30 июня — Sputnik. Согласно указу президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, с 1 января 2019 года в республике изменится налоговая политика.

"Снижается налоговая нагрузка на фонд оплаты труда путем введения единой ставки налога на доходы физических лиц в размере 12% для всех граждан, из них 0,1% направляется на индивидуальные накопительные пенсионные счета", — говорится в документе.

Стоит отметить, что по-прежнему граждане, чей доход равен четырем минимальным размерам оплаты труда, от уплаты налогов освобождаются.

Штаб-квартира Всемирного Банка
© Flickr
Всемирный банк дал рекомендации по реформированию налоговой системы
Также с нового года в рамках концепции совершенствования налоговой политики Узбекистана до с 14% до 12% понижен налог на прибыль для юридических лиц, с 22% до 20% — для коммерческих банков.

До 20% увеличен налог для юридических лиц, которые оказывают услуги мобильной связи. Но для них отменяется порядок исчисления налога на сверхприбыль, в зависимости от уровня рентабельности.

До 5% снижена ставка налога на прибыль, который взимается у источника выплаты, по доходам в виде дивидендов и процентов.

Ранее представители миссии Всемирного банка провели в Министерстве финансов Узбекистана презентацию по налоговой политике. Эксперты не рекомендовали снижать ставку НДС и поддерживают отмену обязательных отчислений в государственные целевые фонды.

По теме

Мирзиёев поручил ликвидировать коррупцию в налоговой сфере
Теги:
налоги, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Туристы в отеле Арени ВайнАрт
    Где деньги?

    Путешественники из разных стран мира тратят в Армении немалые суммы, однако в госбюджете этих средств по какой-то причине не видно.

  • Песенный фестиваль в Латвии
    Не просто танцы

    Полиция безопасности Латвии предупредила, что Вселатвийский праздник песни и танца может быть использован лицами, связанными с зарубежными государствами.

  • Министерство иностранных дел России
    Миссия невыполнима

    Россия приостанавливает выдачу виз литовцам, участвующим в проекте "Миссия Сибирь" – российский МИД объяснил, почему.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Первый частный парк развлечений в Кабуле
Радоваться жизни даже во время войны: в Кабуле открыли парк развлечений
СПУТНИК_Бельгийские и британские фанаты устроили гуляния в Калининграде
Шумно и дружно: как британцы и бельгийцы радуются выходу в плэй-офф
Ограничение проезда в Ташкенте
Какие улицы перекрыты в Ташкенте из-за ремонта

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054