В связи с запуском единой площадки для диалога с инвесторами вице-премьер Узбекистана Сухроб Холмурадов рассказал Sputink о значимости этой площадки в развитии экономики Узбекистана.
Основным фактором стало снижение цены золота, отметили в Центробанке.
Соответствующее решение приняли участники встречи в рамках Единой площадки по обсуждению инвестиционных предложений.
Благодаря началу эксплуатации месторождения Северная Сюзьма и установке нового газопровода удалось увеличить добычу и поставку газа на полтора миллиона кубических метров в сутки.
Такое решение было принято на международной конференции, организованной "Узбекэнерго" совместно с Азиатским банком.
Эксперт Центра изучения современного Афганистана, специалист по Центральной Азии Дмитрий Верхотуров рассказал, зачем южному соседу Узбекистана новые энергетические мощности.
"Узбектелеком" также рассматривает "Казахтелеком" как стратегического партнера по развитию международного транзита между странами Центральной Азии, Европой и Китаем.
Об этом Министерство финансов республики договорилось с делегацией из Международного банка России.
О пользе казахстанских банков для узбекской экономики рассказал Sputnik первый заместитель председателя Центрального банка Узбекистана Тимур Ишметов.
Старший аналитик российской инвестиционной компании PFL Advisors Федор Наумов советует вкладываться в устойчивые мировые валюты или в золото, но не увлекаться чрезмерными закупками драгметаллов.
Это позволит разгрузить "Узбекистон хаво йуллари" и увеличить турпоток в республику.
Главная цель создания СЭЗ - привлечь прямые иностранные и отечественные инвестиции для организации современных тепличных хозяйств.
Российский автогигант существенно нарастил экспорт своей продукции, особенно в страны СНГ. Лидерами по итогам первого полугодия оказались Беларусь и Казахстан, а у Узбекистана один из лучших показателей по темпу роста.
Соответствующий закон подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
О новом банковском соглашении с Узбекистаном и о его влиянии на экономики двух стран Sputnik рассказал председатель Национального банка Республики Казахстан Данияр Акишев.
Модернизация сортировочной станции в Алмазарском районе Ташкента предусмотрена программой развития железнодорожного транспорта.
Средства каждый месяц будут использовать только для вознаграждения сотрудников Государственной службы безопасности дорожного движения.
Международный арбитраж при Торгово-промышленной палате призван в том числе защищать интересы национальных компаний и субъектов предпринимательства во взаимоотношениях с зарубежными партнерами.
Документ был подписан в ходе визита сотрудников ГУП "Геоинновационный центр" в город Шэньчжэнь.
Об этом делегация Национального банка договорилась с Центробанком Узбекистана.