Будут увеличены размер пенсий по возрасту и пособия инвалидам, а также выплаты престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим стажа работы.
Всемирный банк и Азиатский банк развития предоставили Узбекистану 800 миллионов долларов на поддержку бюджета.
Центральный банк Узбекистана с 3 июля установил новый обменный курс американской и европейской валют.
В Узбекистане ввели ограничения на импорт холодильников и пылесосов – теперь граждане могут ввозить не более одной единицы техники в месяц.
В соответствии с постановлением президента в республике установлена нулевая ставка таможенной пошлины.
Программа комплексного развития региона утверждена постановлением кабинета министров Республики Узбекистан.