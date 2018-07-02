Проекты на 5 миллиардов сумов реализуют в Самаркандской области

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Самаркандской области реализуют более 330 промышленных и сельскохозяйственных проектов на 5 миллиардов сумов, сообщается в Telegram-канале Министерства юстиции Узбекистана.

Соответствующее постановление кабинет министров республики утвердил 28 июня.

На развитие 203 проектов производства направят более 4 миллиардов сумов, в области развития сельского хозяйства будут реализованы 130 проектов на более чем миллиард сумов.

Комплексная программа включает в себя адресный список проектов развития предпринимательства в области производства, основные направления и обобщенные показатели программы, перечень проектов предпринимательства для развития ключевых сельскохозяйственных секторов.

Кроме того, в документе предусмотрены меры по строительству, реконструкции и капитальному ремонту школ и детских садов, больниц и поликлиник, культурных учреждений и спортивных сооружений.