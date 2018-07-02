Электромобили можно будет ввезти в Узбекистан без выплаты пошлины

В соответствии с постановлением президента в республике установлена нулевая ставка таможенной пошлины.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Узбекистане установили нулевую ставку пошлины на электромобили, сообщает портал "Народное слово".

© Sputnik / Евгений Биятов Китайская компания откроет завод электромобилей в Узбекистане

Соответствующие поправки внесены в постановление президента "О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности и совершенствованию системы таможенно-тарифного регулирования Республики Узбекистан".

Новые ставки импортной таможенной пошлины вводятся в республике с 1 января 2019 года.

В конце мая при Туринском политехническом университете создали группу по производству электромобилей. Вопросы производства прорабатывает компания "Узавтосаноат". Документ подготовят к концу июля.

Кроме того, завод по производству электромобилей в Ферганской долине намерена открыть китайская компания Changan Automobile Group. На первом этапе создадут 100-150 рабочих мест и вложат инвестиции на сумму около 15-20 миллионов долларов.