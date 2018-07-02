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Склад сложной бытовой техники

В Узбекистане ввели ограничения на ввоз холодильников и пылесосов

© Sputnik / Игорь Зарембо
Экономика
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С 1 июля физические лица смогут ежемесячно ввозить не более одной единицы бытовой и электронной техники.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Узбекистане с 1 июля ограничили импорт бытовой и электронной техники физлицами, сообщает РИА Новости.

КПП на границе Таджикистана
© Sputnik / Валерий Блинов
Какие ограничения ввели в Узбекистане на ввоз бытовой техники

Речь идет о холодильниках, морозильниках, кондиционерах, стиральных машинах, пылесосах, газовых и электрических плитах, телевизорах, микроволновых и духовых печах, телефонах и компьютерах.

При этом нововведения касаются только товаров, не облагаемых таможенными платежами и применяются только при первом пересечении пункта пропуска государственной границы.

Предельная стоимость ввозимого без пошлины товара составит две тысячи долларов при пересечении таможенной границы через международные аэропорты и тысячу долларов при пересечении через железнодорожные и речные пункты пропуска.

Ранее количественные ограничения касались других товаров – алкоголя, табачных изделий, духов, ювелирных украшений.

Теги:
импорт



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