Доллар продолжает падение – курс валют в Узбекистане

Центральный банк Узбекистана с 3 июля установил новый обменный курс американской и европейской валют.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Официальный курс доллара в Узбекистане опустился по сравнению с прошлой неделей на 25,39 сума и достиг 7846,27 сума.

Соответствующие данные приводит Центральный банк республики.

Официальный курс евро потерял 7,62 сума, составив 9166,80 сума.

Отметим, что доллар демонстрирует существенное падение на протяжении нескольких недель.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.