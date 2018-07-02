Доллар продолжает падение – курс валют в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Официальный курс доллара в Узбекистане опустился по сравнению с прошлой неделей на 25,39 сума и достиг 7846,27 сума.
Соответствующие данные приводит Центральный банк республики.
Официальный курс евро потерял 7,62 сума, составив 9166,80 сума.
Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.