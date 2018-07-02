Всемирный банк и АБР выдали 800 миллионов долларов на поддержку бюджета РУ

В первом полугодии инфляция в стране составила 6,2%, в ближайшие три года министр финансов обещал обеспечить бездефицитность бюджета.

ТАШКЕНТ, 2 июл – Sputnik. Всемирный банк и Азиатский банк развития предоставили Узбекистану 800 миллионов долларов на поддержку бюджета, правительство планирует поддерживать профицит бюджета в течение трех лет.

"Мы получили одобрение уже двух кредитов на бюджетную поддержку от Всемирного банка и АБР на 800 миллионов долларов", — заявил в понедельник вице-премьер, министр финансов республики Жамшид Кучкаров в ходе заседания Международного пресс-клуба в Ташкенте. По его словам, выделение средств было одобрено в конце июня.

Вице-премьер сообщил, что правительство намерено оптимизировать использование предоставленных кредитов, чтобы не допустить дефицита бюджета в краткосрочной перспективе, пишет РИА Новости.

"Мы будем стараться обеспечивать бездефицитность бюджета в течение трех предстоящих лет. Без этого нельзя", — сказал Кучкаров. Он отметил, что профицит бюджета является важным требованием президента страны Шавката Мирзиёев к правительству по обеспечению макроэкономической стабильности в стране.

Кучкаров сообщил, что в первом полугодии 2018 года инфляция в стране составила 6,2%, что соответствует прогнозам правительства. "И теперь нашу оценку по инфляции МВФ не берет под сомнение", — добавил вице-премьер. В январе-июне 2017 года инфляция в Узбекистане составляла 5,5%.

Ранее сообщалось, что власти Узбекистана намерены в 2018 году привлечь займ в размере до 1 миллиарда долларов в целях смягчения последствий девальвации национальной валюты — сума — для предприятий реального сектора и социальной сферы.

По данным официальной статистики, инфляция в Узбекистане по итогам 2017 года составила 14,4%, ее рост в 2,5 раза связан с девальвацией национальной валюты — сума — и либерализацией валютного рынка страны. ЦБ Узбекистана в 2018 году прогнозирует уровень инфляции в пределах 11,5-13,5%. ЦБ Узбекистана с 5 сентября 2017 года практически в два раза девальвировал сум, а указом президента страны Шавката Мирзиёева юридические и физические лица получили возможность свободно осуществлять операции по покупке и продаже валюты по рыночному курсу.

По данным правительства, доходную часть бюджета на текущий год планируется обеспечить в размере 21,4% к ВВП, или 62,229 триллиона сумов (7,78 миллиарда долларов), расходы — 21,4% к ВВП или 62,17 триллиона сумов (7,78 миллиарда долларов).