Минимальную зарплату в Узбекистане с 15 июля повысят до 23,5 долларов

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Размер минимальной зарплаты в Узбекистане с 15 июля будет повышен в среднем на 7%, до 184,3 тысячи сумов (около 23,4 доллара), следует из указа президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.РИА Новости.
В документе также говорится, что с 15 июля размер минимальной пенсии по возрасту и пособие инвалидам детства составит 360,46 тысячи сумов в месяц (около 46 долларов); пособие престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы составит 221,19 тысячи сумов (28,1 доллара).