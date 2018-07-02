Минимальную зарплату в Узбекистане с 15 июля повысят до 23,5 долларов

Будет увеличен размер пенсий по возрасту и пособия инвалидам, а также выплаты престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим стажа работы.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Размер минимальной зарплаты в Узбекистане с 15 июля будет повышен в среднем на 7%, до 184,3 тысячи сумов (около 23,4 доллара), следует из указа президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Повышение размеров заработной платы и пенсий первое в этом году. До этого минимальная зарплата и социальные выплаты были увеличены на 15% в декабре 2017 года, пишет РИА Новости.

В документе также говорится, что с 15 июля размер минимальной пенсии по возрасту и пособие инвалидам детства составит 360,46 тысячи сумов в месяц (около 46 долларов); пособие престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы составит 221,19 тысячи сумов (28,1 доллара).