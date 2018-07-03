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Производство автомобиля Hyundai

Hyundai казахстанского производства будут продавать в Узбекистане

© Sputnik / Игорь Зарембо
Экономика
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Легковые автомобили Hyundai, производимые в Казахстане по методу полной сборки, будут продаваться с льготной растаможкой.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Казахстанская компания Astana Motors приступит к продаже автомобилей Hyundai в Узбекистане, передает kun.uz.

Как заявил глава компании Нурлан Смагулов казахским СМИ, соответствующие договоренности были достигнуты.

Завод Hyundai
© AFP 2018 / STR
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"Мы сейчас берем самые "вкусные" бренды, которые только есть, и раскручиваем. В настоящее время мы взяли дистрибьюцию Hyundai в Узбекистане. Это большой вызов — зайти в соседнюю страну с большой экономикой, большим населением и представлять там самый крупный южнокорейский бренд", — сказал Смагулов.

Глава Astana Motors объяснил, что компания уже длительное время присматривалась к Узбекистану, ожидая, что страна откроет границы для экспорта, так как изначально завод компании по сборке машин строился с расчетом на рынки соседних стран.




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