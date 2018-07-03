В Минвнешторге рассказали, почему снизился экспорт абрикосов

Специалисты ссылаются на позднее цветение (более чем на 20 дней по сравнению с прошлым годом), из-за чего было потеряно преимущество "высокой цены за раннюю продукцию", а также на увеличение поставок турецких абрикосов а Россию.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. В Министерстве внешней торговли Узбекистана рассказали о причинах снижения экспорта свежих абрикосов.

"Три месяца 2018 года демонстрируют позитивную динамику роста экспорта плодоовощной продукции, в том числе в плане экспорта абрикосов. Узбекистан с апреля по июнь этого года экспортировал 29 760 тонн абрикосов, что на 9786 тонн превышает показатели аналогичного периода в 2017 году", — отмечает начальник отдела по содействию экспорта продукции территории Асраев Пулат.

Касательно падения объемов экспорта абрикосов в 2017 году в сравнении с показателями 2016 года специалисты Минвнешторга указали на позднее цветение косточковых (более чем на 20 дней), в результате чего и было потеряно преимущество "высокой цены за раннюю продукцию" на основных рынках сбыта.

Таким образом, объемы предназначенной для экспорта продукции были снижены, и значительная часть выращенных плодов была реализована на внутреннем рынке среди населения и перерабатывающих предприятий, создающих готовую продукцию, в том числе для экспорта.

© Sputnik / Владимир Федоренко Узбекистан занял шестое место в мире по объему экспорта абрикосов

Кроме того, одной из причин снижения экспорта узбекских абрикосов стало увеличение поставок плодов из Турции на крупнейший рынок России в связи со снятием экономических санкций. В 2016 году экспорт абрикоса из Турции в Россию не осуществлялся.

При этом специалисты утверждают, что объем экспорта абрикоса в суммовом выражении за апрель-июнь 2018 года вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В 2018 году плоды экспортируются в Казахстан, Кыргызстан, Россию, Беларусь, на Украину, в Объединенные Арабские Эмираты, Латвию, Соединенное Королевство, Сингапур, Японию.