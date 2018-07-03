В Минвнешторге рассказали, почему снизился экспорт абрикосов

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. В Министерстве внешней торговли Узбекистана рассказали о причинах снижения экспорта свежих абрикосов.
Касательно падения объемов экспорта абрикосов в 2017 году в сравнении с показателями 2016 года специалисты Минвнешторга указали на позднее цветение косточковых (более чем на 20 дней), в результате чего и было потеряно преимущество "высокой цены за раннюю продукцию" на основных рынках сбыта.
Таким образом, объемы предназначенной для экспорта продукции были снижены, и значительная часть выращенных плодов была реализована на внутреннем рынке среди населения и перерабатывающих предприятий, создающих готовую продукцию, в том числе для экспорта.
При этом специалисты утверждают, что объем экспорта абрикоса в суммовом выражении за апрель-июнь 2018 года вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В 2018 году плоды экспортируются в Казахстан, Кыргызстан, Россию, Беларусь, на Украину, в Объединенные Арабские Эмираты, Латвию, Соединенное Королевство, Сингапур, Японию.