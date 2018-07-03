В китайский город Урумчи впервые завезли узбекистанскую черешню

Первая партия ягоды доставлена на рынки городского округа Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном округе КНР.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. На рынки Урумчи в начале июля завезли первую партию черешни из Узбекистана, сообщает портал "Народное слово".

Ранее в городской округ Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР привозили ягоды из Таджикистана и Кыргызстана.

В июне компания "Узбекозиковкатхолдинг" подписала с таможенными службами КНР ряд соглашений о поставке черешни.

Всего в ближайшее время в Китай экспортируют 10 тысяч тонн этой ягоды, три тысячи тонн изюма и две тысячи тонн грецкого ореха.

При этом узбекистанская компания продолжает поиск новых покупателей.

В мае Узбекистану удалось достичь рекорда по экспорту овощей и фруктов за рубеж – он составил 120 тысяч тонн на сумму около 150 миллионов долларов. В числе основных партнеров республики – Казахстан, Россия, а также Индонезия, Малайзия, Южная Корея.

Всего узбекистанцы намерены экспортировать за рубеж овощей и фруктов на полтора миллиарда долларов.